«Сбер» предлагает ипотеку по двум документам на загородную недвижимость, гараж и строительство дома

Услуга СберБанка «Жилищный кредит по двум документам» теперь распространяется на дополнительные категории ипотечного кредитования: загородную недвижимость, гараж и строительство жилого дома. Об этом в четверг сообщили в «Сбере».

Чтобы оформить ипотеку, достаточно предъявить паспорт и еще один документ на выбор: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти.

Первоначальный взнос начинается от 30%. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 8 млн рублей для остальных регионов.



Для клиентов будут действовать процентные ставки как для лиц, не представивших документы о финансовом состоянии и занятости, — от 10,6%.