«Сбер» предлагает ипотеку по двум документам на загородную недвижимость, гараж и строительство дома
Услуга СберБанка «Жилищный кредит по двум документам» теперь распространяется на дополнительные категории ипотечного кредитования: загородную недвижимость, гараж и строительство жилого дома. Об этом в четверг сообщили в «Сбере».
Чтобы оформить ипотеку, достаточно предъявить паспорт и еще один документ на выбор: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти.
Первоначальный взнос начинается от 30%. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 8 млн рублей для остальных регионов.
Для клиентов будут действовать процентные ставки как для лиц, не представивших документы о финансовом состоянии и занятости, — от 10,6%.
Самые популярные предложения на ипотеку с онлайн-заявкой
|Название
|Мин. ставка
|от 9%
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|от 9.2%
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Лиц.№ 21
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Лиц.№ 1978
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Лиц.№ 1978
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