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В России появились ESG-депозиты для юрлиц

16.12.2021 15:31
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Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

На российском финансовом рынке появился новый финансовый инструмент — ESG-депозит для юридических лиц, пишет «Коммерсант». Такой инструмент работает на повышение рейтинга и банка, и депонента и распространен на Западе.

Как сообщили в пресс-службе Совкомбанка, организация уже запустила ESG-депозит. Так, первым депонентом стала компания Evraz. Денежные средства, размещенные на ESG-депозите, будут направлены на финансирование проектов, связанных с целями ООН в области устойчивого развития (трансформационные, «зеленые» и социальные проекты). Как отмечает «Коммерсант», в декабре банк планирует привлечь средства еще нескольких клиентов, с которыми ведет переговоры. Кроме того, в банке «ФК Открытие» и Росбанке также рассматривают возможность открытия подобных депозитов для юридических лиц.

Как отметила заместитель директора группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ Милана Савинова, «зеленые» депозиты уже предлагают западные игроки, среди которых City и HSBC.

Эксперты уверены, что ESG-депозит повысит ESG-рейтинг и депонента, и банка. Так, руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития «Делойт» в СНГ Иван Кухнин считает, что для банков это является вкладом в ESG-трансформацию с точки зрения нефинансовых рейтингов и стандартов. Управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев отмечает, что вложения компании в «зеленые» депозиты будут позитивно влиять на ее оценку, так как в рамках рейтинга оценивается доля инвестиций компании в проекты класса ESG, к которым может быть отнесен такой депозит.

Однако не все банки рассматривают возможность введения в свою линейку подобных продуктов. Предложение подобных продуктов можно ожидать только от крупных банков, указывают эксперты. «Зеленые» проекты должны финансироваться по пониженной ставке, и ставка привлечения должна быть ниже, или разницу должен компенсировать кто-то из участников цепочки», — пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.

Участники рынка указывают и на другие сдерживающие факторы. Зампред правления банка «Центр-инвест» Сергей Смирнов пояснил, что в этом случае трудно гарантированно обеспечить вложение всех этих средств в «зеленые» проекты в короткие сроки, на которые обычно юрлица открывают депозит. Директор, руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития в России, EY Сергей Дайман говорит, что пока у российских банков нет достаточного объема активного «зеленого» рынка вложений и уверенности в нем, а также понимания потенциального спроса. По мере развития рынков, демонстрации эффективности вложений такие предложения должны появиться в портфелях банков.

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