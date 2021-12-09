Принят закон об объединении Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков в Фонд развития территорий

Госдума на пленарном заседании в четверг, 16 декабря, приняла закон, предусматривающий объединение Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков в Фонд развития территорий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Как говорится в пояснительной записке к документу, оптимальным вариантом представляется реорганизация Фонда защиты прав дольщиков и Фонда ЖКХ с одновременным сочетанием преобразования в новую публично-правовую компанию в целях реализации действующих функций и новых полномочий, определенных статусом единого института развития. Фонд развития территорий станет правопреемником указанных организаций и реализуемых ими задач, поэтому унаследует функции сразу двух институтов.

Слияние юридических лиц предлагается осуществлять с начала очередного финансового года. «В этой связи предусматривается особый срок вступления в силу законопроекта — с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, связанных с созданием и правовым положением Фонда развития территорий», — говорится в пояснительной записке.

Фонд сможет обеспечивать комплексное развитие территорий на основании решений правительства, выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, осуществлять строительный контроль.

Кроме того, к полномочиям фонда будут относиться защита прав и законных интересов граждан — участников долевого строительства, содействие модернизации жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, следует из релиза.



Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее отмечал, что «новый фонд будет решать не только точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья и достройки проблемных домов, но и заниматься комплексным развитием территории. Это означает, что градостроительные задачи будут решаться системно, регионам на реализацию проектов жилищного строительства будут выделяться бюджетные средства».