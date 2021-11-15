СМИ: Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова

Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение по скандальному уголовному делу топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова, которому Следственный комитет России инкриминировал хищение 845 млн рублей у совладельца ГК «Деловые линии» Александра Богатикова. Надзор пришел к выводу о том, что расследование было проведено неполно, а обвинение не соответствует материалам дела. К концу месяца банкир может быть освобожден из-под домашнего ареста, пишет «Коммерсант».



Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин вернул 70 томов уголовного дела в Главное следственное управление СКР. Этому решению предшествовало требование об устранении нарушений, направленное 13 октября по тому же делу Разинкиным первому заместителю председателя СКР Эдуарду Кабурнееву.

Адвокат Хабарова Владимир Слащев сообщил изданию, что в прокурорском требовании говорилось о том, что в основе расследования лежит гражданско-правовой спор, искусственно переведенный в уголовную плоскость.

Нашел надзор и противоречия в показаниях потерпевшего Богатикова и квалификации деяния обвиняемого. Вначале глава «Деловых линий» утверждал, что передавал Михаилу Хабарову 845 млн рублей для решения проблем своей компании, которую СКР и ФСБ обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Однако уголовное дело было прекращено в связи с погашением недоимки, после чего партнер и обвинил Хабарова в мошенничестве. В Генпрокуратуре решили, что СКР не дал должной оценки показаниям потерпевшего. С одной стороны, если деньги передавались для подкупа должностных лиц, то Богатиков не может быть потерпевшим по уголовному делу о взятке (ст. 290 УК РФ). А если речь идет о мошенничестве, то последнее доказывается только словами главы «Деловых линий». «Зампрокурора озвучил и ряд других позиций, с которыми был не согласен, — отметил адвокат Слащев. — Так, прокуратура усмотрела в деле признаки фальсификации потерпевшим доказательств. Также было указано на противоречия в показаниях потерпевшего, данных в Лондоне и России».

Когда Богатиков отказал партнеру в продаже доли «Деловых линий», Михаил Хабаров подал на него в Лондонский арбитраж, выиграв компенсацию в 42 млн долларов. В арбитраже Богатиков подтвердил, что добровольно согласился на заключение опциона по выкупу долей партнером.

Защита пока не ознакомилась с решением замгенпрокурора, однако не исключает, что требования Анатолия Разинкина следствие не выполнило, поэтому он и вернул дело в СКР на исправление ошибок.