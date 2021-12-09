​Банк «Санкт-Петербург» улучшил условия по ипотечным программам

Банк «Санкт-Петербург» снизил сумму минимального первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита по одному документу с 30% до 20%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Эти изменения упрощают возможность получить ипотеку без подтверждения дохода и занятости, что станет актуальным решением для самозанятых, собственников бизнеса и всех тех, у кого вопрос получения документов от работодателя занимает дополнительное время», — поясняют в банке.



Уточняется, что для оформления ипотечного кредита заемщику необходим только паспорт. Денежные средства доступны на срок до 30 лет с максимальной суммой 10 млн рублей. Решение по кредиту банк принимает в течение суток.

Базовая ставка по ипотеке начинается от 9,35% годовых. При этом в рамках ипотечной программы предусмотрены скидки до 0,7 процентного пункта, в частности:

0,5 п. п. от базовой ставки предлагается для зарплатных клиентов банка, потенциальных зарплатных клиентов, для клиентов, имеющих погашенный кредит от 1 млн рублей в любом банке, для клиентов программы «Премиум» и VIP-клиентов, для клиентов, занятых в сфере деятельности в области здравоохранения;

0,1 п. п. — при условии выхода заемщика на сделку в срок не позднее 31 календарного дня с даты получения одобрения по клиенту;

0,1 п. п. — при подаче заявки клиентом через интернет-банк.

Перечисленные скидки суммируются с другими скидками.