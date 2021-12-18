​Райффайзенбанк предлагает ипотеку под 6,5% на квартиры группы «Самолет»

Райффайзенбанк будет выдавать ипотеку по ставке 6,5% на весь срок кредитования для покупки квартир в новостройках группы «Самолет» в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Предложение несовместимо с другими льготными ипотечными программами и распространяется на проекты в Москве и Санкт-Петербурге», — уточнили в банке.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры и от 25% — при покупке апартаментов. Максимальный срок займа — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.



«Одобрение данной программы можно получить в личном кабинете на нашем сайте. Учитывая все возможности, квартиру можно приобрести не выходя из дома из любой точки мира», — отметила руководитель отдела ипотечного кредитования группы «Самолет» Ольга Шихова.