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​Райффайзенбанк предлагает ипотеку под 6,5% на квартиры группы «Самолет»

18.12.2021 20:59
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Райффайзенбанк

Райффайзенбанк будет выдавать ипотеку по ставке 6,5% на весь срок кредитования для покупки квартир в новостройках группы «Самолет» в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Предложение несовместимо с другими льготными ипотечными программами и распространяется на проекты в Москве и Санкт-Петербурге», — уточнили в банке.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры и от 25% — при покупке апартаментов. Максимальный срок займа — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.

«Одобрение данной программы можно получить в личном кабинете на нашем сайте. Учитывая все возможности, квартиру можно приобрести не выходя из дома из любой точки мира», — отметила руководитель отдела ипотечного кредитования группы «Самолет» Ольга Шихова.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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