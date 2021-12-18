​«​Сбер»​ обновил линейку классических стратегий ИСЖ

Компания «СберСтрахование жизни» модифицировала продуктовую линейку инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Теперь в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», офисах «СберПремьер» и «СберПервый» доступны для оформления классические стратегии ИСЖ «Глобальная трансформация», «Цифровая медицина» и «Инвестиции в Гонконг» по программе «Доходный курс плюс». Об этом сообщила пресс-служба «Сбера».



Как поясняется в релизе, стратегия «Глобальная трансформация» представлена индексом, базирующемся на акциях 30 компаний с регулярной ребалансировкой, умеренной волатильностью и глобальной диверсификацией, среди которых крупные телекоммуникационные холдинги, ключевые игроки индустрии здравоохранения, разработчики программного обеспечения и пр. Индекс стратегии учитывает изменение стандартов мобильной связи, устойчивое развитие и совершенствование здравоохранения и т. д. При отборе акций применяются ESG-критерии. Драйверами роста индекса станут увеличение вложений государств и компаний в инновации и «зеленые» технологии, уточнили в «Сбере».

Индекс стратегии «Цифровая медицина» представлен акциями ведущих мировых компаний рынка цифрового здравоохранения, включая разработчиков ПО, аналитику больших данных, производителей медицинских изделий и оборудования, а также диагностических тестов. Предполагается, что факторами роста индекса станут развитие онлайн-сегмента (телемедицина), а также увеличивающийся спрос на удаленный мониторинг пациентов и медицинские услуги на фоне глобального старения населения.

В основе стратегии «Инвестиции в Гонконг» лежит индекс Hang Seng — биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи, чья капитализация превышает 3 трлн долларов. «Положительную динамику индекса могут обеспечить продолжение стимулирующей политики Национальным банком Китая, реализация программы экономического процветания до 2025 года, а также высокая доля вакцинированного населения», — говорится в релизе.