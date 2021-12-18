Все новости

​«​Сбер»​ обновил линейку классических стратегий ИСЖ

18.12.2021 15:35
2 815
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Сбербанк страхование жизни

Компания «СберСтрахование жизни» модифицировала продуктовую линейку инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Теперь в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», офисах «СберПремьер» и «СберПервый» доступны для оформления классические стратегии ИСЖ «Глобальная трансформация», «Цифровая медицина» и «Инвестиции в Гонконг» по программе «Доходный курс плюс». Об этом сообщила пресс-служба «Сбера».

Как поясняется в релизе, стратегия «Глобальная трансформация» представлена индексом, базирующемся на акциях 30 компаний с регулярной ребалансировкой, умеренной волатильностью и глобальной диверсификацией, среди которых крупные телекоммуникационные холдинги, ключевые игроки индустрии здравоохранения, разработчики программного обеспечения и пр. Индекс стратегии учитывает изменение стандартов мобильной связи, устойчивое развитие и совершенствование здравоохранения и т. д. При отборе акций применяются ESG-критерии. Драйверами роста индекса станут увеличение вложений государств и компаний в инновации и «зеленые» технологии, уточнили в «Сбере».

Индекс стратегии «Цифровая медицина» представлен акциями ведущих мировых компаний рынка цифрового здравоохранения, включая разработчиков ПО, аналитику больших данных, производителей медицинских изделий и оборудования, а также диагностических тестов. Предполагается, что факторами роста индекса станут развитие онлайн-сегмента (телемедицина), а также увеличивающийся спрос на удаленный мониторинг пациентов и медицинские услуги на фоне глобального старения населения.

В основе стратегии «Инвестиции в Гонконг» лежит индекс Hang Seng — биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи, чья капитализация превышает 3 трлн долларов. «Положительную динамику индекса могут обеспечить продолжение стимулирующей политики Национальным банком Китая, реализация программы экономического процветания до 2025 года, а также высокая доля вакцинированного населения», — говорится в релизе.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Банк России утвердил новые тарифы по ОСАГО
Средняя цена ОСАГО в 2021 году почти не выросла
ВСС: рост цены полиса по ОСАГО может составить до 60%
Для непривитых могут подорожать ипотечные и потребкредиты