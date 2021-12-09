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​На Мосбирже оценили вероятность возвращения частных инвесторов в банки

17.12.2021 08:23
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Источник
Прайм

Розничные клиенты не уйдут с фондового рынка из-за нынешней повышенной сезонной волатильности и роста ставок по банковским вкладам, заявил агентству «Прайм» член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.

«Скорее, темпы прихода новых клиентов и особенно новых денег на рынок будут разными — в зависимости от ситуации как на самом рынке, так и с альтернативными инструментами, например с теми же вкладами», — отметил он и добавил, что люди, которые уже пришли на рынок и «распробовали» разные инвестиционные инструменты, уже не уйдут с рынка и не откажутся от них.

«Неправильно рассуждать «ушел и не вернулся», — подчеркнул Марич. — Люди размещали деньги во вклады и начали использовать инструменты финансового рынка. Это не значит, что они закончили использовать вклады, абсолютно нет! Это означает, что у них кроме вкладов в портфеле появились еще какие-то финансовые инструменты».

Соотношение одного и другого постоянно меняется, перетекает из одного в другое, добавил он.

Ставки по вкладам растут на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. По итогам первой декады декабря средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ достигла максимальных с мая 2019 года 7,38%. Рекордно низкий показатель средней ставки за всю историю был зафиксирован в первой декаде октября 2020 года — 4,33%.

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