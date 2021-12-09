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​ВТБ: рынок ипотеки в Москве и области может вырасти на треть по итогам года

18.12.2021 14:06
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

За 11 месяцев этого года общий объем продаж жилищных кредитов на рынке Москвы и области достиг 1,6 трлн рублей, подсчитали в ВТБ. По прогнозам аналитиков банка, до конца года в регионе выдадут еще около 300 млрд рублей ипотеки. Таким образом, общий объем продаж может достичь рекордных 1,87 трлн рублей, что на треть выше результата 2020 года.

«Московский рынок недвижимости в этом году побьет сразу два рекорда. Во-первых, за январь — ноябрь в столице введено в эксплуатацию порядка 6,5 миллиона квадратных метров жилья, что является максимальным показателем за последние 56 лет. Во-вторых, рынок ипотеки может достичь рекордных 1,87 триллиона рублей, на треть превысив результат прошлого года. Интерес жителей Москвы и области к покупке недвижимости очень велик, чему способствуют высокая активность девелоперов, стремление клиентов расширить свои «квадратные метры» за счет «семейной ипотеки», а также сохраняющаяся инвестиционная привлекательность ряда жилищных проектов», — прокомментировал вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По прогнозу ЦБ, рынок ипотеки в 2021 году вырастет на 23—27%, а в следующем году — на 15—19%.

СберБанк ожидает в следующем году роста ипотеки на 12—14%, при этом не видит существенных рисков для рынка недвижимости. «Рост розничного кредитования замедлится по сравнению с 2021 годом, но тем не менее мы ожидаем двузначный рост: в целом по рознице — 10—12%. Конечно же, там останется ключевым драйвером ипотека с ростом 12—14%», — говорила ранее на этой неделе член правления, старший вице-президент банка Александра Бурико.

Первый зампред правления СберБанка Александр Ведяхин отметил, что «Сбер» не видит существенных рисков для рынка недвижимости. «Те рынки, которые активно растут, — там находится много людей, и там идет большой спрос. Региональные рынки, где есть определенные сложности, — там и спроса меньше, и наш exposure на них меньше. Все достаточно сбалансированно, и дальше этот рынок будет хорошо расти», — добавлял он.

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Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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