Использование маткапитала предложили расширить на покупку земли

Правительству предложили разрешить использование маткапитала для покупки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), пишут «Известия». С такой инициативой в Кабмин и Минстрой обратилась федеральная сеть «Этажи». Покупка земли должна быть доступна при условии выделения соразмерных сумме капитала долей на детей в имеющейся квартире, это нужно для исключения мошенничества, сказал директор компании Ильдар Хусаинов. По его словам, сегодня можно покупать только готовые частные дома и квартиры на эти средства. Ограничения на покупку земельных участков создают сложности для семей при строительстве собственного дома, считает Хусаинов.

По мнению вице-президента Российской гильдии риелторов, председателя совета ТПП РФ по саморегулированию Константина Апрелева, если доля в имеющейся квартире будет не меньше комнаты, а покупать можно будет только участок под ИЖС, рисков для несовершеннолетних не будет. В риелторской компании Est-a-Tet также положительно оценили инициативу. Во многих регионах нет развитого рынка новостроек, покупать просто нечего, сказал директор департамента проектного консалтинга компании Роман Родионцев. В субъектах, где готовые дома очень дорогие, покупка участка под ИЖС с участием маткапитала и строительство нового дома станет способом оптимизировать бюджет домовладения, полагает он.

Лента новостей Кабмин работает над расширением использования материнского капитала В Госдуме планируется рассмотрение в первом чтении законопроекта, распространяющего право использования маткапитала на отцов, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России. 15.12.2021 13:20

Как отметил руководитель комиссии по ИЖС общественного совета при Минстрое Олег Бетин, самостоятельное строительство дома дешевле застройки девелопером на 20—30%, квадратный метр в среднем стоит от 40 тыс. до 100 тыс. рублей. Земельный же участок вполне реально приобрести за гораздо более скромную сумму: 10 соток стоят в среднем 3 млн рублей, уточнил эксперт. Средняя стоимость квадратного метра загородной недвижимости в полтора-два раза ниже, чем в городских квартирах, в части регионов после роста цен на первичном и вторичном рынке стоимость домов площадью 100—120 кв. м практически сравнялась со стоимостью однокомнатных квартир, добавил Хусаинов.

По мнению члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, инициатива требует серьезной доработки, чтобы исключить любые риски злоупотребления средствами маткапитала. Как пояснил Бетин, нужно описать участок и вид разрешенного использования, учесть возможность подведения сетей и много других позиций, которым должен отвечать такой участок.