Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга
17.12.2021 08:17
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ИсточникBanki.ru
Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали положительную динамику.
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,51 доллара и составили 72,38 доллара за баррель.
На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent увеличилась на 1,14 доллара — до 75,02 доллара за баррель.
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