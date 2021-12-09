Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали положительную динамику.

Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,51 доллара и составили 72,38 доллара за баррель.



На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent увеличилась на 1,14 доллара — до 75,02 доллара за баррель.