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Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

17.12.2021 08:17
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Время прочтения: 17 секунд
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали положительную динамику.

Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,51 доллара и составили 72,38 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent увеличилась на 1,14 доллара — до 75,02 доллара за баррель.

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