В России готовятся обнародовать проекты взаимодействия крупных и малых предприятий
На ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), приуроченном к его тридцатилетию, 17 декабря Минэкономразвития и четыре деловых объединения (РСПП, «Деловая Россия», «Опора России», «Торгово-промышленная палата») должны представить и утвердить проекты декларации и стандарта взаимодействия крупного бизнеса с МСП, пишет «Коммерсант». Разработка документов велась в соответствии с июльским поручением первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Проект декларации определяет направления взаимодействия крупного бизнеса и МСП: доступ на рынки, модернизацию производственных и административных процессов, доступ к инфраструктуре, доступ к финансированию, развитие человеческого капитала и компетенций. Предполагается, что крупные компании будут поддерживать МСП в их доступе к закупкам, финансам и инфраструктуре. В проектируемом стандарте содержатся более 40 качественных и количественных показателей эффективности, которые большой бизнес должен ежегодно раскрывать в публичной отчетности — по результатам будет сформирован рейтинг крупных компаний. Как будет использоваться рейтинг, документ не детализирует.
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Для малых компаний польза от сотрудничества с крупными очевидна, крупный бизнес также заинтересован в сотрудничестве — работа по декларации соответствует ценностям ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) и попадает в категорию «Social», отметила первая вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. По словам главы «Деловой России» Алексея Репика, ESG-повестка все больше влияет на корпоративную культуру: от этого зависит привлекательность компании для инвесторов и контрагентов, особенно при работе с международными компаниями и институтами.
В Минэкономразвития считают, что крупный бизнес может содействовать развитию МСП, реализуя программы, обеспечивающие улучшение качества продукции и услуг малого бизнеса, рост производительности труда, повышение качества управления в компаниях, выработку стратегии дальнейшего роста МСП.
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