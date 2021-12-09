В России готовятся обнародовать проекты взаимодействия крупных и малых предприятий

На ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), приуроченном к его тридцатилетию, 17 декабря Минэкономразвития и четыре деловых объединения (РСПП, «Деловая Россия», «Опора России», «Торгово-промышленная палата») должны представить и утвердить проекты декларации и стандарта взаимодействия крупного бизнеса с МСП, пишет «Коммерсант». Разработка документов велась в соответствии с июльским поручением первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Проект декларации определяет направления взаимодействия крупного бизнеса и МСП: доступ на рынки, модернизацию производственных и административных процессов, доступ к инфраструктуре, доступ к финансированию, развитие человеческого капитала и компетенций. Предполагается, что крупные компании будут поддерживать МСП в их доступе к закупкам, финансам и инфраструктуре. В проектируемом стандарте содержатся более 40 качественных и количественных показателей эффективности, которые большой бизнес должен ежегодно раскрывать в публичной отчетности — по результатам будет сформирован рейтинг крупных компаний. Как будет использоваться рейтинг, документ не детализирует.

Лента новостей Крупный бизнес попросил защиты от последствий налоговой реформы Бизнес беспокоит негативное влияние на льготные налоговые режимы, установленные национальным законодательством, льготы по межправительственным соглашениям и т. д. 10.12.2021 09:40

Для малых компаний польза от сотрудничества с крупными очевидна, крупный бизнес также заинтересован в сотрудничестве — работа по декларации соответствует ценностям ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) и попадает в категорию «Social», отметила первая вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. По словам главы «Деловой России» Алексея Репика, ESG-повестка все больше влияет на корпоративную культуру: от этого зависит привлекательность компании для инвесторов и контрагентов, особенно при работе с международными компаниями и институтами.

В Минэкономразвития считают, что крупный бизнес может содействовать развитию МСП, реализуя программы, обеспечивающие улучшение качества продукции и услуг малого бизнеса, рост производительности труда, повышение качества управления в компаниях, выработку стратегии дальнейшего роста МСП.