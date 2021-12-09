Рубль теряет позиции, индекс Мосбиржи снижается на утренних торгах

Позиции рубля к доллару и евро слабеют на утренних торгах в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,97 рубля, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на то же время стоил 83,88 рубля (плюс 30 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,71—73,98 рубля за доллар и 83,53—83,9 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Индекс Мосбиржи на 8:27 теряет 0,82% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 719,61 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет внедрения утренней торговой сессии с 6:50 мск.