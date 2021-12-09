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Банк России отозвал лицензию у НКО «Премиум»

17.12.2021 08:41
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Премиум

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Премиум» (Москва, регистрационный номер № 3514-К). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регулятора.

Как поясняется, небанковская кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем к ней в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры регулятора. Организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«НКО «Премиум» проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — указывают в Центробанке.

В организацию назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

НКО «Премиум» не является участником системы страхования вкладов, напоминают в ЦБ.

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