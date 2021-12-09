ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку, Банк Англии — повысил

Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение, по информации ТАСС, принято накануне по итогам заседания совета управляющих регулятора.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне — минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ — на уровне 0,25%.

Совет управляющих ожидает, что «ключевые процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% до конца прогнозного горизонта», говорится в сообщении ЕЦБ. Там отмечается, что стабилизация инфляции на целевом уровне может быть достигнута в среднесрочной перспективе.

В I квартале 2022 года ЕЦБ планирует проводить закупку чистых активов в рамках программы выкупа бондов (PEPP) в связи с пандемией более низкими темпами, чем в предыдущем квартале. Покупка чистых активов в рамках PEPP завершится в конце марта 2022 года. При этом управляющий совет решил продлить горизонт реинвестирования основных выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках PEPP, до конца 2024 года.

Ввиду постепенного сокращения программ покупки активов и для поддержания совместимой со стабилизацией инфляции денежно-кредитной политики ЕЦБ принял решение ускорить ежемесячный темп выкупа активов в рамках программы APP до 40 млрд евро во II квартале 2022 года и 30 млрд в III квартале 2022 года. Начиная с октября 2022 года закупка чистых активов в рамках APP вновь будет составлять 20 млрд евро. Программа завершится незадолго до начала цикла повышения процентных ставок европейским регулятором. При этом реинвестирование выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках этой программы, также будет происходить еще долго после начала фазы повышения ключевых процентных ставок, добавили в ЕЦБ.

Третья серия программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III завершится в июне 2022 года, добавил ЕЦБ.

Отдельно информагентство ТАСС привело в четверг информацию телеканал n-tv, сославшегося на решение совета управляющих ЕЦБ, о принятом европейским регулятором решении завершить в конце 2022 года программу выкупа ценных бумаг стран ЕС (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), запущенную с целью преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. Программа была запущена в марте 2020 года изначальным объемом 750 млрд евро. Затем ее финансовые рамки были существенно расширены.

Тем временем Банк Англии накануне впервые с августа 2018 года повысил базовую процентную ставку — до 0,25% с 0,1%. Лимит средств на покупку активов сохранен на уровне 895 млрд фунтов стерлингов.

«На своем заседании, завершившемся 15 декабря 2021 года, комитет большинством голосов (восемью к одному) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,15 процентного пункта, до 0,25%», — приводит ТАСС содержание сообщения на сайте британского регулятора.

Ранее британский регулятор не исключал, что банковская ставка может достичь 1% к концу 2022 года.

Комитет также проголосовал за сохранение объема закупок активов, финансируемых за счет эмиссии Центрального банка, на уровне 20 млрд фунтов и продолжение программы покупки государственных облигаций Великобритании в размере 875 млрд фунтов. Таким образом, общий целевой показатель объема покупки активов составит 895 млрд фунтов.

Омикрон-штамм быстро распространяется в Соединенном Королевстве и по всему миру, представляя новые риски для здоровья населения, отметил британский ЦБ. «Новый штамм также создает риски снижения активности в начале 2022 года, хотя его воздействие на спрос и предложение и, следовательно, на инфляцию, пока не ясно», — добавил регулятор. Банк Англии прогнозирует, что инфляция останется в районе 5% в течение большей части зимы и достигнет пика в 6% в апреле 2022 года.



Следующее заседание комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии состоится 3 февраля 2022 года.