Минтруд утвердил перечень событий для проактивного информирования граждан о мерах соцподдержки
Минтруд утвердил перечень жизненных событий для проактивного информирования граждан о полагающихся им мерах социальной защиты (поддержки).
Согласно опубликованному 16 декабря на официальном портале правовой информации приказу Минтруда от 16 ноября 2021 года № 805Н, в список включены:
- Рождение ребенка.
- Установление инвалидности.
- Достижение пенсионного возраста.
- Достижение ребенком определенного возраста.
- Беременность.
- Присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий.
- Получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации.
- Получение статуса многодетной семьи.
- Создание молодой семьи.
- Установление опеки.
- Потеря кормильца.
Как отмечается в сообщении на сайте министерства, уведомления при рождении ребенка, установлении инвалидности и достижении пенсионного возраста уже поступают тем гражданам, которые дали согласие на портале госуслуг. В следующем году будет организовано информирование еще по двум жизненным событиям — беременности и достижению ребенком определенного возраста.
В 2023 году проактивное информирование будет реализовано в связи с наступлением таких жизненных событий, как получение статуса многодетной семьи, статуса лица, подвергшегося воздействию радиации, и присвоение звания ветерана. А в 2024 году информирование будет организовано в связи с созданием молодой семьи, потерей кормильца и установлением опеки.
Чтобы получать проактивные уведомления о мерах социальной защиты (поддержки), право на которую возникает в связи с определенными жизненными событиями, отмеченными в приказе Минтруда от 16 ноября 2021 года № 805Н, необходимо заполнить согласие в личном кабинете портала госуслуг в разделе «Документы» (категория «Льготы и выплаты»), напоминают в министерстве.