Минтруд утвердил перечень событий для проактивного информирования граждан о мерах соцподдержки

Минтруд утвердил перечень жизненных событий для проактивного информирования граждан о полагающихся им мерах социальной защиты (поддержки).

Согласно опубликованному 16 декабря на официальном портале правовой информации приказу Минтруда от 16 ноября 2021 года № 805Н, в список включены:

Рождение ребенка. Установление инвалидности. Достижение пенсионного возраста. Достижение ребенком определенного возраста. Беременность. Присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий. Получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации. Получение статуса многодетной семьи. Создание молодой семьи. Установление опеки. Потеря кормильца.

Как отмечается в сообщении на сайте министерства, уведомления при рождении ребенка, установлении инвалидности и достижении пенсионного возраста уже поступают тем гражданам, которые дали согласие на портале госуслуг. В следующем году будет организовано информирование еще по двум жизненным событиям — беременности и достижению ребенком определенного возраста.

В 2023 году проактивное информирование будет реализовано в связи с наступлением таких жизненных событий, как получение статуса многодетной семьи, статуса лица, подвергшегося воздействию радиации, и присвоение звания ветерана. А в 2024 году информирование будет организовано в связи с созданием молодой семьи, потерей кормильца и установлением опеки.



Чтобы получать проактивные уведомления о мерах социальной защиты (поддержки), право на которую возникает в связи с определенными жизненными событиями, отмеченными в приказе Минтруда от 16 ноября 2021 года № 805Н, необходимо заполнить согласие в личном кабинете портала госуслуг в разделе «Документы» (категория «Льготы и выплаты»), напоминают в министерстве.