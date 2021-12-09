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Минтруд утвердил перечень событий для проактивного информирования граждан о мерах соцподдержки

17.12.2021 10:00
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Минтруд утвердил перечень жизненных событий для проактивного информирования граждан о полагающихся им мерах социальной защиты (поддержки).

Согласно опубликованному 16 декабря на официальном портале правовой информации приказу Минтруда от 16 ноября 2021 года № 805Н, в список включены:

  1. Рождение ребенка.
  2. Установление инвалидности.
  3. Достижение пенсионного возраста.
  4. Достижение ребенком определенного возраста.
  5. Беременность.
  6. Присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий.
  7. Получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации.
  8. Получение статуса многодетной семьи.
  9. Создание молодой семьи.
  10. Установление опеки.
  11. Потеря кормильца.

Как отмечается в сообщении на сайте министерства, уведомления при рождении ребенка, установлении инвалидности и достижении пенсионного возраста уже поступают тем гражданам, которые дали согласие на портале госуслуг. В следующем году будет организовано информирование еще по двум жизненным событиям — беременности и достижению ребенком определенного возраста.

В 2023 году проактивное информирование будет реализовано в связи с наступлением таких жизненных событий, как получение статуса многодетной семьи, статуса лица, подвергшегося воздействию радиации, и присвоение звания ветерана. А в 2024 году информирование будет организовано в связи с созданием молодой семьи, потерей кормильца и установлением опеки.

Чтобы получать проактивные уведомления о мерах социальной защиты (поддержки), право на которую возникает в связи с определенными жизненными событиями, отмеченными в приказе Минтруда от 16 ноября 2021 года № 805Н, необходимо заполнить согласие в личном кабинете портала госуслуг в разделе «Документы» (категория «Льготы и выплаты»), напоминают в министерстве.

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