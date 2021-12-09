Российские фондовые индексы снижаются в начале основных торгов

Основные фондовые торги в РФ открылись в пятницу в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:06 мск потерял 0,92% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 716,01 пункта. Индекс РТС опустился на 1,15% — до отметки 1 586,26.

По словам главного аналитика ПСБ Владимира Соловьева, накануне росту российского рынка способствовало улучшение настроений на мировых фондовых и товарных рынках после завершения заседания Федеральной резервной системы США.

«Ожидаем, что сегодня российский рынок будет под давлением из-за ухудшения внешнего фона и возможной фиксации прибыли в отдельных бумагах перед выходными, — написал эксперт перед началом основных торгов. — Свои коррективы могут внести результаты заседания ЦБ РФ. Ждем, что индекс Мосбиржи может откатиться к отметке 3 700 пунктов. Поддержку рынку могут оказать акции «Газпрома» благодаря ралли цен на газ».



«Внешний фон к сегодняшней сессии достаточно минорный: Азия в глубоком минусе, цены на нефть в «красной зоне»; фактор пятницы сработает вдогонку к настроению продавать», — пишет старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Он напоминает, что утренняя сессия пятницы проходила с преимущественными продажами, в минусе были акции банков и нефтегазовых компаний.



«Российский рынок акций вчера предпринял еще одну попытку отскока, причем на больших оборотах… Однако вечером картина резко ухудшилась: пошла вниз фондовая Америка. Это логично и ожидаемо. Более странным выглядел рост американского рынка в среду после того, как ФРС снизила прогнозы по темпам роста ВВП и одновременно повысила ожидания по инфляции. Так что вчера вечером все встало на свои места», — описывает последние движения на рынке главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Сегодня американские фьючерсы продолжают снижаться, в процентном минусе нефть. Так что внешних драйверов роста отечественных акций нет… Добавим сюда фактор пятницы — с большой вероятностью под вечер инвесторы будут сокращать «лонги» под выходные, ведь политические риски хоть и ослабли, но никуда с повестки дня не делись», — прогнозирует эксперт.

Антонов считает, что «сегодня вновь стоит пробовать торговать от «шорта», продавая «Сбер» и «нефтянку». «Газпром» лучше не трогать и искать момент для его покупки. Несмотря на проблемы с «Северным потоком — 2», бумага обещает в ближайшее время быть лучше рынка из-за высоких цен на газ и рекордной прибыли в этом году».

«Ждем заседания Банка России по ставке. С очень большой вероятностью регулятор повысит показатель сразу на 1 процентный пункт. Особой реакции рынка это не вызовет, так как действия ЦБ ожидаемы и уже заложены в котировки и рубля, и рынка акций. Более интригующей будет пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной, от которой ждем ориентиров относительно дальнейшей денежно-кредитной политики и прогнозов по инфляции», — добавляет аналитик.



«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, окажутся под сдержанным нисходящим давлением вслед за ралли накануне и ухудшением настроений за рубежом, — прогнозирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. — В ЕС при этом продлили ранее введенные экономические санкции против РФ до конца июля следующего года, но не пошли на их расширение — краткосрочно позитивный для российских активов сигнал».

