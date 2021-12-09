Кабмин продлил меры поддержки туроператоров для выплат по отмененным турам

Правительство продлило срок, до которого туроператоры могут воспользоваться средствами фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные путешествия, говорится в сообщении Кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о такой возможности. Речь идет о зарубежных турах, забронированных до 31 марта 2020 года.

«Чтобы воспользоваться средствами фонда, туроператору достаточно направить об этом уведомление в ассоциацию «Турпомощь». Распоряжением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, туроператорам разрешается направить такое уведомление до 27 декабря 2021 года включительно. До внесения данного изменения они могли это сделать до 15 мая 2021 года», — уточняется в сообщении.

Решение поддержит участников отрасли — они смогут продолжить выполнять обязательства перед клиентами, туры которых были отменены из-за коронавируса.