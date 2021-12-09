Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск повысился до 73,73 рубля

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами «завтра» на 11:30 мск повысился на 16,22 копейки и составил 73,733 рубля (на 11:30 мск 16 декабря был равен 73,5708 рубля).

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.