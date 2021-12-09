Банк России планирует расширить границы тарифного коридора по ОСГОП

Банк России по итогам мониторинга тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) планирует расширить границы тарифного коридора. Это позволит снижать стоимость страхования для ответственных и безопасных перевозчиков и повышать для аварийных, подчеркивается в сообщении ЦБ.

По наиболее востребованному виду перевозок — регулярным автобусным перевозкам — нижняя граница коридора будет снижена на 15%, по другим видам общественного транспорта, например по троллейбусам и трамваям, а также железнодорожным перевозкам, — на 25%. Верхняя граница коридора будет увеличена на 25%.



Тарифы по ОСГОП зависят от вида транспорта и перевозок, а также от факторов, влияющих на степень риска.