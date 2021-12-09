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«ДОМ.РФ»: доля строящего по проектному финансированию жилья в России превысила 75%

17.12.2021 12:18
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Источник
Banki.ru

Доля жилых проектов с эскроу-счетами на начало декабря превысила 75% от общего объема многоквартирного строительства в стране. Об этом в ходе заседания комитета Ассоциации банков России по ипотечному кредитованию и проектному финансированию рассказал председатель комитета — заместитель гендиректора «ДОМ.РФ» и председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

В числе регионов с объемами строительства свыше 1 млн кв. м уже семь субъектов РФ, где доля проектов с эскроу превысила 90%. Это Пермский, Ставропольский и Приморский края, Удмуртская Республика, а также Нижегородская, Пензенская и Челябинская области. «Такой уровень покрытия по всей стране мы увидим уже в 2022 году», — отметил Артем Федорко.

В ходе заседания комитета участники также обсудили перспективы внедрения стандартов ESG. Комментируя задачи «ДОМ.РФ» по этому направлению, Артем Федорко рассказал, что институт развития ведет работу по внедрению маркировки размещенных в единой информационной системе жилищного строительства «наш.дом.рф» объектов жилищного строительства на основе классов энергоэффективности, озеленения, благоустройства, безбарьерной среды, игровых площадок и площадок для утилизации отходов.

По заказу Росаккредитации и Минстроя РФ в «ДОМ.РФ» сейчас разрабатывается «зеленый» ГОСТ для многоквартирных жилых домов, который планируется утвердить в 2022 году. Документ позволит ввести стандарты «зеленого» строительства и в перспективе «зеленые» ипотеку и проектное финансирование.

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