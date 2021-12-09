Решетников спрогнозировал рост ВВП России по итогам года
Рост ВВП России по итогам 2021 года составит не менее 4,3%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Последние цифры октября, которые мы получили, позволяют уточнить нам оценку экономического роста: если мы раньше планировали, что 4,2% будет рост ВВП в этом году, то теперь мы можем говорить, что не меньше 4,3% будет рост», — сказал он. Глава Минэкономразвития отметил, что это хорошие цифры, хотя, например, еще не полностью восстановилась добыча полезных ископаемых и есть потенциал роста отрасли в следующем году.
Ситуация с инвестициями также складывается лучше прогноза. «По году мы оцениваем рост (инвестиций в основной капитал. — Прим. ред.) в 5,6%», — сказал он.
В сентябрьской версии прогноза Минэкономразвития рост инвестиций в 2021 году ожидался на уровне 4,5%.
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