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Исследование Банки.ру: страховой рынок за три квартала показал уверенный рост без рекордов

20.12.2021 08:05
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Исследование Банки.ру: страховой рынок за три квартала показал уверенный рост без рекордов
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Сбербанк страхование жизни АльфаСтрахование-Жизнь Ренессанс Жизнь

В III квартале текущего года восстановительный рост страхового сектора ожидаемо замедлился, сохранив положительную динамику. Как поясняется в исследовании аналитического центра Банки.ру, на динамику IV квартала и в большей степени следующего года будет оказывать давление рост ключевой ставки, снижающий объемы и динамику кредитования, следовательно, и страхование жизни заемщика уже не покажет такого роста, влияющего на динамику всего страхового рынка. Отдельно может повлиять введение указания ЦБ о стандартных требованиях к полисам страхования жизни и здоровья заемщиков, относительно которого прогнозы страховщиков пока умеренно негативные.

Страховой рынок за девять месяцев 2021 года вырос на 19,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объем страховых премий, собранных российскими страховщиками, превысил 1,3 трлн рублей. Совокупные выплаты по всем видам страхования увеличились за год на 26,4%, до 587,5 млрд рублей. По многим сегментам выплаты росли быстрее собираемых премий, что обеспечило более высокую убыточность и прибыльность российского страхового рынка в целом.

Рентабельность капитала по сектору за январь — сентябрь снизилась, но остается на хорошем уровне — 22,8% против 34,6% за девять месяцев 2020 года. Год назад этот показатель был самым высоким за всю историю рынка благодаря невысокому уровню выплат в период пандемии.

Два основных изменения в структуре рынка по видам страхования по итогам трех кварталов (по отношению к аналогичному периоду прошлого года), на которые обращают внимание аналитики, — рост доли полученных премий от страхования жизни (не в последнюю очередь благодаря росту активизации кредитования и страхования заемщиков) и доли страхования от несчастных случаев на фоне сокращающегося или почти неизменного веса других ключевых сегментов. Схожая ситуация наблюдается и с выплатами. Сокращение свыше 1 процентного пункта показали сборы в сегменте ОСАГО и страхования (прочего) имущества юридических лиц.

Абсолютно все выделенные аналитиками основные сегменты показали рост собранных премий относительно девяти месяцев 2020 года. Наибольший рост показали сборы по страхованию жизни заемщика и страхование от несчастных случаев — на 51% и 40,1% соответственно. В целом сегмент страхования жизни вырос на 26,6%.

За январь — сентябрь 2021 года десятка лидеров рынка аккумулирует более 73% всех собранных премий. Все десять компаний демонстрируют рост сборов, а половина из них растет темпами выше рыночных. Авторы исследования отмечают, что наилучший результат показывают компании, специализирующиеся на страховании жизни — «Сбербанк страхование жизни», «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Ренессанс Жизнь», имеющая наименьшую долю рынка в десятке лидеров по сборам (3% премий от общей суммы по рынку).

Ровно те же компании показывают и наибольшую долю отказов в выплатах по отношению к урегулированным случаям. Основная причина такой доли отказов не нова — при кредитовании страхование жизни и здоровья часто оформляется в «добровольно-принудительном» и покрывает лишь серьезные последствия (смерть, инвалидность и т. п.), но далеко не все заемщики читают условия и часто обращаются за выплатой в случаях, не покрываемых имеющейся страховкой. Как подчеркивается в исследовании, эту проблему пытается решить регулятор, в частности с помощью внесения поправок в указание «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика» (5055-У).

Аналитики Банки.ру отмечают, что в выборку попали страховые компании с наибольшими объемами премий по итогам девяти месяцев 2021 года на рынке в целом и в отдельных его сегментах.

В обзоре в числе прочего указано, что средняя выплата по страхованию жизни в январе — сентябре 2021 года составила 236,9 тыс. рублей (за тот же период 2020-го — 193,9 тыс. рублей), при этом девять из десяти крупнейших страховщиков жизни платят в среднем больше.

В материале «Страховой рынок за три квартала 2021 года: уверенный рост без рекордов», опубликованном в разделе «Исследования», более подробно анализируются показатели по отдельным сегментам страхового рынка: указаны динамика сборов, средние размеры выплат, доля отказов в выплатах, компании-лидеры. В целом авторы приходят к выводу, что темпы восстановительного роста страхового рынка замедляются, хотя весь 2021 год очевидно будет завершен с хорошими показателями. Во всяком случае, большинство лидеров рынка демонстрируют их и за три четверти года.

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