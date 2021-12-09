Мосбиржа может упразднить иностранные акции в рублях с развитием торгов в долларах
17.12.2021 13:40
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Московская биржа может упразднить рублевый «стакан» иностранных акций с развитием долларового, сообщил управляющий директор по продажам и развитию Мосбиржи Игорь Марич.
«Мы думаем о том, как дальше регулировать два «стакана» [в рублях и долларах], и идея была в том, что долларовый «стакан», конечно же, должен быть основным. <…> Пока мы его не убираем, <…> когда все брокеры, на которых мы рассчитываем, подключатся к долларовому «стакану», тогда <…> рублевый «стакан», не знаю, насколько будем совсем закрывать, может, ограничим количество бумаг <…>», — сказал он.
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