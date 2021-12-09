Госдума приняла закон, направленный на решение проблемы обманутых дольщиков

Депутаты Госдумы на заседании в пятницу, 17 декабря, приняли в третьем, окончательном чтении закон, направленный на решение проблемы обманутых дольщиков. Закон продлевает до 1 января 2024 года механизм передачи в аренду застройщикам земельных участков без проведения торгов для завершения строительства проблемных жилых объектов, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

«Закон продлевает до 1 января 2024 года норму, которая позволяет без аукционов предоставлять в аренду государственные и муниципальные земельные участки для достройки проблемных жилых объектов и восстановления прав обманутых дольщиков», — поясняют в Госдуме.

Как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, государство последовательно решает проблемы участников долевого строительства.



«В прошлом созыве ГД сформировано законодательство, направленное на помощь обманутым дольщикам. В частности, в 2018 году был предусмотрен упрощенный порядок предоставления компенсационных земельных участков для застройщиков, которые взяли на себя обязательство по достройке проблемных объектов», — напомнил Вячеслав Володин.

Первоначально данный механизм был установлен до 1 января 2022 года, так как предполагалось, что к этому времени будут окончательно решены проблемы всех обманутых дольщиков. Сейчас в Едином реестре проблемных объектов числятся 2,6 тыс. домов, из них 2 тыс. строилось девелоперами, которые уже находятся в стадии банкротства.

«До сих пор остаются десятки тысяч пострадавших от недобросовестных застройщиков. Это семьи с детьми, которые вложили свои деньги, но так и не получили квартиры. Многие из них взяли ипотечные кредиты, вынуждены жить в съемном жилье», — отмечал Володин.

Он также пояснял, что возможности бюджетов всех уровней по софинансированию программ помощи обманутым дольщикам ограничены. «В этой связи правильно будет продлить возможность передачи земли без торгов ответственным застройщикам для достройки проблемных домов», — сказал он.

По словам спикера, данный механизм доказал свою эффективность и востребованность регионами, так как является дополнительным способом восстановления прав обманутых граждан. «Он позволяет регионам привлечь частного инвестора для достройки проблемных объектов, при этом не требует бюджетного финансирования», — отметил Володин.

«Мы должны сделать все, чтобы понятие «обманутый дольщик» ушло в прошлое», — подчеркнул он.