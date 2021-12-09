Депутаты продлили «дачную амнистию» до 1 марта 2031 года

Депутаты Госдумы на заседании в пятницу, 17 декабря, приняли в третьем, окончательном чтении закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года. Согласно документу, россияне смогут легализовать дома, построенные до 14 мая 1998 года, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

«Закон предусматривает механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены», — пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Кроме того, по его словам, закон позволит дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство такое имущество, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться «дачной амнистией».

Также устанавливается, что для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо будет подать одно заявление в орган местного самоуправления с приложением имеющегося у него документа, подтверждающего факт владения домом.

Регистрация права собственности будет осуществляться одновременно на земельный участок и на жилой дом — по заявлению органа государственной власти или органа МСУ, предоставившего этот участок. Поэтому владельцам не придется оплачивать госпошлину. После государственной регистрации прав уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.

Кроме того, закон устанавливает более продолжительный срок действия «дачной амнистии», увеличивая его по сравнению с действующим еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

Вместе с тем «дачная амнистия» не будет распространяться на особо охраняемые территории.