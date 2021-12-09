Все новости

Законопроект о документах для посещения общественных мест доработают ко второму чтению

17.12.2021 14:52
1 735
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест доработают ко второму чтению в Госдуме. Как сообщает ТАСС, такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. По информации на сайте Думы, которая накануне приняла законопроект в первом чтении, перед его рассмотрением во втором чтении документ будет разослан в регионы.

В четверг, 16 декабря, депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о едином сертификате вакцинации при посещении общественных мест. Документом предлагается внести изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом, подчеркивается в релизе нижней палаты российского парламента.

В соответствии с проектом закона, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли только при предъявлении документации, подтверждающей получение профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции или наличие медицинских противопоказаний к такой прививке либо подтверждающей, что гражданин перенес заболевание, вызванное этой инфекцией, а также документа, удостоверяющего личность.

До 1 февраля 2022 года также можно будет представить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение о перечне объектов, где потребуется представлять такой сертификат, будут принимать региональные власти.

По‑прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек и организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что подобные законодательные инициативы важно обсуждать всесторонне. В связи с этим по его поручению такое обсуждение было организовано во фракциях и профильных комитетах с участием представителей правительства РФ. Одновременно с законопроектом депутаты приняли постановление, в котором зафиксированы направления дальнейшей работы ко второму чтению.

Как отметил спикер в ходе обсуждения законопроекта, необходимо исходить из поручения президента не принимать опрометчивых решений, нужно учитывать обращения граждан.

«Мы законопроект до процедуры рассмотрения во втором чтении направим в регионы — в месячную рассылку — для обсуждения», — сказал Володин. Важно обсудить все вопросы и болезненные темы, подчеркнул он.

По словам Володина, фракции «Единой России» и ЛДПР в течение предыдущего месяца, когда законопроект был разослан в регионы и обсуждался в рамках комитета, внесли предложения, которые существенно улучшают законопроект.

В свою очередь заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что Кабмин готов участвовать в дальнейшей доработке документа.

«Нам важно, чтобы правительство вело полноценный диалог с парламентом, а депутаты будут, практически еженедельно встречаясь с избирателями, докладывать о работе, отчитываться. И это будет правильно — особенно в этой ситуации», — сказал Володин.

Путин в пятницу на пленарном заседании XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей напомнил, что законопроект, по которому планировалось установить обязательное требование QR-кода на транспорте — в самолете или поезде, — был снят с рассмотрения Госдумой. Что касается доработки закона об обязательности сертификатов для посещения торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, который в четверг был принят Государственной думой в первом чтении, то, по его словам, нужно учитывать все нюансы и жизненные ситуации.

«Прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах, учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан», — поставил задачу Путин.

Он также подчеркнул, что власти РФ должны подготовить все системы к введению QR-кодов.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
РСХБ изменил условия вклада «Доходный» и продлил акцию по накопительному счету «Моя выгода»