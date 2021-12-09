Законопроект о документах для посещения общественных мест доработают ко второму чтению

Законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест доработают ко второму чтению в Госдуме. Как сообщает ТАСС, такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. По информации на сайте Думы, которая накануне приняла законопроект в первом чтении, перед его рассмотрением во втором чтении документ будет разослан в регионы.

В четверг, 16 декабря, депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о едином сертификате вакцинации при посещении общественных мест. Документом предлагается внести изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом, подчеркивается в релизе нижней палаты российского парламента.

В соответствии с проектом закона, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли только при предъявлении документации, подтверждающей получение профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции или наличие медицинских противопоказаний к такой прививке либо подтверждающей, что гражданин перенес заболевание, вызванное этой инфекцией, а также документа, удостоверяющего личность.

До 1 февраля 2022 года также можно будет представить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение о перечне объектов, где потребуется представлять такой сертификат, будут принимать региональные власти.

По‑прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек и организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что подобные законодательные инициативы важно обсуждать всесторонне. В связи с этим по его поручению такое обсуждение было организовано во фракциях и профильных комитетах с участием представителей правительства РФ. Одновременно с законопроектом депутаты приняли постановление, в котором зафиксированы направления дальнейшей работы ко второму чтению.

Как отметил спикер в ходе обсуждения законопроекта, необходимо исходить из поручения президента не принимать опрометчивых решений, нужно учитывать обращения граждан.

«Мы законопроект до процедуры рассмотрения во втором чтении направим в регионы — в месячную рассылку — для обсуждения», — сказал Володин. Важно обсудить все вопросы и болезненные темы, подчеркнул он.

По словам Володина, фракции «Единой России» и ЛДПР в течение предыдущего месяца, когда законопроект был разослан в регионы и обсуждался в рамках комитета, внесли предложения, которые существенно улучшают законопроект.

В свою очередь заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что Кабмин готов участвовать в дальнейшей доработке документа.

«Нам важно, чтобы правительство вело полноценный диалог с парламентом, а депутаты будут, практически еженедельно встречаясь с избирателями, докладывать о работе, отчитываться. И это будет правильно — особенно в этой ситуации», — сказал Володин.



Путин в пятницу на пленарном заседании XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей напомнил, что законопроект, по которому планировалось установить обязательное требование QR-кода на транспорте — в самолете или поезде, — был снят с рассмотрения Госдумой. Что касается доработки закона об обязательности сертификатов для посещения торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, который в четверг был принят Государственной думой в первом чтении, то, по его словам, нужно учитывать все нюансы и жизненные ситуации.



«Прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах, учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан», — поставил задачу Путин.

Он также подчеркнул, что власти РФ должны подготовить все системы к введению QR-кодов.

