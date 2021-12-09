Президент РФ: последствия распространения «омикрона» пока непонятны
17.12.2021 15:51
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Угрозы для здоровья заболевших штаммом коронавируса «омикрон» до сих пор непонятны, некоторые эксперты говорят об опасности серьезных последствий, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах. Имею в виду распространение нового штамма «омикрон». Еще непонятны последствия», — сказал он, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, а другие говорят о возможных тяжелых последствиях», — пояснил президент.
Он также обратил внимание на то, что «резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причем с тяжелыми последствиями».
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