​Президент РФ: последствия распространения «омикрона» пока непонятны

Угрозы для здоровья заболевших штаммом коронавируса «омикрон» до сих пор непонятны, некоторые эксперты говорят об опасности серьезных последствий, заявил президент РФ Владимир Путин.



«Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах. Имею в виду распространение нового штамма «омикрон». Еще непонятны последствия», — сказал он, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, а другие говорят о возможных тяжелых последствиях», — пояснил президент.

Он также обратил внимание на то, что «резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причем с тяжелыми последствиями».