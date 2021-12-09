Путин призвал работать на перспективу, а не «проедать» денежный поток

Устойчивый денежный поток, получаемый российскими ведущими компаниями, нельзя просто «распылять» и «проедать», в долгосрочной перспективе это обернется снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Подчеркну, устойчивый денежный поток, который сейчас получают наши ведущие компании, нельзя, конечно, просто распылять и проедать. Если смотреть в долгую, такой соблазн обернется проигрышем, снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках, которые сейчас стремительно меняются, а мы с вами должны мыслить стратегически и видеть перспективу развития», — сказал он.