Путин призвал работать на перспективу, а не «проедать» денежный поток
Устойчивый денежный поток, получаемый российскими ведущими компаниями, нельзя просто «распылять» и «проедать», в долгосрочной перспективе это обернется снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Подчеркну, устойчивый денежный поток, который сейчас получают наши ведущие компании, нельзя, конечно, просто распылять и проедать. Если смотреть в долгую, такой соблазн обернется проигрышем, снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках, которые сейчас стремительно меняются, а мы с вами должны мыслить стратегически и видеть перспективу развития», — сказал он.
Баланс инфляционных рисков в РФ смещен в сторону факторов, стимулирующих рост цен, однако ряд факторов могут оказывать понижательное давление на цены. Ситуация с инфляцией анализируется в комментарии Банка России по итогам заседания совета директоров, который 17 декабря принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5% годовых с 20 декабря.17.12.2021 14:17