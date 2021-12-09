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Банк России разъяснил порядок покупки акций РФ за валюту

17.12.2021 17:00
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России считает невозможным заключение на организованных торгах договоров купли-продажи российских акций в иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора.

«Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает общий запрет на осуществление между резидентами валютных операций, к которым в том числе относится использование иностранной валюты в качестве средства платежа, за исключением операций с внешними ценными бумагами, если они совершаются на организованных торгах, а также операций, связанных с расчетами по итогам клиринга», — поясняет ЦБ.

Учитывая, продолжает регулятор, что по всем сделкам, совершаемым на организованных торгах на основании безадресных заявок, клиринг проводится в обязательном порядке, расчеты в иностранной валюте по сделкам как с внутренними, так и с внешними ценными бумагами по итогам клиринга в соответствии с действующими нормативными требованиями могут осуществляться без ограничений.

По мнению Банка России, распространение и масштабирование практики организации торговли на фондовом рынке находящимися в обращении на вторичном рынке внутренними ценными бумагами (акциями) за иностранную валюту могут оказать существенное негативное влияние на стабильность российского финансового рынка и устойчивость национальной валюты.

Одновременно для установления транспарентных и равноприменимых требований в отношении организаторов торговли Банк России инициирует внесение соответствующих изменений в действующее регулирование.

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