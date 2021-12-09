Путин призвал стремиться к решению проблемы цифрового неравенства в РФ к 2025 году

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно стремиться решить проблему цифрового неравенства в стране уже к 2024—2025 годам.

«Что касается устранения цифрового неравенства в региональном измерении, я полностью с вами согласен, — прокомментировал Путин выступление одного из докладчиков на съезде РСПП. — У правительства здесь есть определенные планы, сроки. Вы считаете, что их [сроки] можно сократить и где-то на рубеже, скажем, 2024—2025 годов основные задачи решить, надо, конечно, к этому стремиться».

Комментируя возможность направить дополнительные средства на устранение цифрового неравенства в стране, президент отметил, что бюджет РФ в следующем году, «слава богу, будет профицитным».

«Дело не в источниках [финансирования] в данном случае. Ну профицитный бюджет, можем направить дополнительные ресурсы на направления, которые считаем наиболее приоритетными. Надо просто отработать механизмы [решения таких вопросов]», — пояснил президент.

В пример он привел задачу обеспечения доступом к высокоскоростному Интернету жителей сельской области. Путин отметил, что для решения этого вопроса нужно будет в том числе наделить дополнительными функциями почту. В этой связи глава государства добавил, что правительству будет дано поручение подумать и предложить инструменты ускорения решения вопросов, связанных с цифровым неравенством.

Создание в России 250 частных технопарков показывает, что принятые государством меры поддержки IT-отрасли работают, заявил президент.



«250 технопарков [в РФ] частные, вот что важно, двести пятьдесят, — отметил Путин. — И это хороший показатель того, что эти меры поддержки IT-сферы, о которых вы сказали, работают. Это касается и такого существенного снижения уровня взносов в социальные фонды с 14% до 7,3%, и сокращения налога на прибыль с 20% до 3%. Это вообще «революция», это существенно помогло в развитии отрасли в целом».

По оценке главы государства, данное направление связано с вопросом технологического суверенитета России.

«Потому что мир достаточно жесткий, а в некоторых его проявлениях — и жестокий. Я уже упоминал о политически окрашенных санкциях. Но в основе лежит желание использовать все инструменты, и подчас недобросовестные, для конкурентной борьбы. И здесь окраска этих санкций может быть какой угодно, но цель одна — создать наиболее благоприятные условия для своих компаний, я имею в виду наших партнеров-конкурентов», — сказал президент РФ. «Поэтому мы должны думать над повышением своего технологического суверенитета именно исходя из этих соображений», — указал Путин.

По его словам, необходимо восстановить объемы господдержки инфраструктурных проектов, которая в ряде случаев была сокращена, а средства перенаправлены на борьбу с пандемией.