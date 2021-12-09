​Глава РФПИ заявил, что эффект от сделки ОПЕК+ оценивается в «триллионы долларов»

Экономический эффект от соглашения ОПЕК+ для мировой экономики исчисляется триллионами долларов, а сам механизм сделки будет существовать долго. Такое мнение ТАСС высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда РСПП в пятницу.



«Сделка, безусловно, сыграла стабилизирующую роль для всей экономики, ее эффект — триллионы долларов для мировой экономики, потому что был найден правильный баланс между спросом и предложением», — сказал он. При этом Дмитриев затруднился оценить этот эффект отдельно для России.

По его мнению, соглашение будет существовать долго, так как «созданные механизмы могут быть долгосрочными».