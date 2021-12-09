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Песков назвал конечную цель интеграции России и Белоруссии

17.12.2021 18:43
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Прайм

Конечная цель интеграции России и Белоруссии — выгода двух народов, как только она заработает, это почувствуют и россияне, и белорусы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это же не просто союзная программа, которая кем-то навязана, нет. Это результат очень сложных переговоров двусторонних, и это то, что принесет выгоду и россиянам, и белорусам. То есть конечная цель этой интеграции — это выгода двух народов. Вот сейчас эта выгода двух народов будет обеспечена для того, чтобы начать реализовывать эти программы, предстоит еще принять очень много законов, подзаконных актов, то есть предстоит огромная работа», — сказал Песков в эфире телеканала RTVI.

Но как только это все полноформатно заработает, добавил он, «мы почувствуем на нашей жизни, что нам стало лучше, и мы почувствуем, и белорусы почувствуют».

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