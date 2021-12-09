Госдума утвердила правовой статус таунхаусов

Государственная дума в пятницу, 17 декабря, приняла в третьем чтении закон о статусе блокированной застройки. Поправки в Градостроительный и Жилищный кодексы уточняют понятие «дом блокированной застройки» и вводят понятие «многоквартирный дом», указано в сообщении нижней палаты российского парламента.

Как ранее подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин, «законопроект позволит устранить правовой пробел, возникший в жилищном законодательстве, и защитит права собственников».

«Сегодня по закону жилищный фонд включает в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. Но в последние годы в России появились и набирают популярность новые категории жилья, такие как таунхаус, лейнхаус, дуплекс и другие объекты блокированной застройки. Они относятся к категории жилого дома, но имеют ряд особенностей, согласно которым такой дом не является ни частным, ни многоквартирным. То есть фактически их правовой статус не определен. Часто владельцам такой недвижимости требуется обращение в суд для присвоения зданию категории», — отметил спикер Госдумы.

Утвержденными поправками в российское законодательство вводится понятие «дом блокированной застройки» в качестве вида жилого дома. «В том числе это позволит снять вопрос о включении таких ветхих домов в региональные программы по проведению капитального ремонта», — пояснил Володин.

«В Градостроительном кодексе РФ будет прописано, что дом блокированной застройки — это «жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок», — уточняется в материале ТАСС на эту тему.

Кроме того, требования закона об участии в долевом строительстве распространены на малоэтажное жилищное строительство в случаях, когда привлекаются денежные средства граждан, указано в релизе Думы.



«Создается понятный и прозрачный правовой механизм. С одной стороны, это будет способствовать развитию малоэтажного жилищного строительства, а с другой — позволит не допустить появления новых проблемных домов и обманутых дольщиков», — заключил Володин.