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Матвиенко выступила против «кэшбэка» и «каршеринга»

17.12.2021 22:00
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ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России злоупотребляют англицизмами в речи, и предложила слова «кэшбэк» и «каршеринг» заменить русскими аналогами. Как передает ТАСС, об этом она заявила, обращаясь к главе Минпромторга Денису Мантурову на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Меня просто коробит то, что происходит с нашим русским языком. Когда на правительственном уровне, Денис Валентинович, [говорят] «кэшбэк»... Ну не понимают, скажем, пожилые люди, что такое «кэшбэк». Почему нельзя российский аналог? Возврат денег. Когда услышала, что на каком-то тракторном заводе в цехе номер 8 прошел перформанс... Ну хватит нам увлекаться этим», — сказала она.

«Посмотрите, как берегут свой язык страны, где небольшая численность населения, где язык не очень распространенный. Они даже на сугубо компьютерные, технические вещи, которые одни и те же по всему миру, создают аналог на своем родном языке, а у нас «каршеринг», — добавила спикер Совфеда.

По ее словам, данная проблема характерна и для детских товаров. «Дети любят разные лейблы на куртке, футболке и так далее. К сожалению, все время это на английском языке. Русский язык нельзя нам терять, упускать и с детских лет приучать, что именно импортная этикетка блестит лучше. Пожалуйста, обратите на это внимание. Над этим тоже надо [подумать]: заложить уже в элементы одежды сказку, мечту, вкус, эстетику, все на русском языке», — подчеркнула Матвиенко.

«Это один из элементов воспитания патриотизма, а то мы привыкли, что все, что вот там (за рубежом. — Прим. ТАСС), — это хорошо, с придыханием, а все, что здесь, у нас, — не очень. Уже картинка мира поменялась, теперь многое из того, что делается у нас, — это хорошо, замечательно, это лучше, что подтверждает рост экспорта, в том числе продуктов, товаров для детей», — сказала Матвиенко.

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