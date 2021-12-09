Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов пятницы
18.12.2021 10:10
2 181Время прочтения: 17 секунд
Автор
ИсточникBanki.ru
Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали отрицательную динамику.
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 1,52 доллара и составили 70,86 доллара за баррель.
На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent уменьшилась на 1,5 доллара — до 73,52 доллара за баррель.
Эксклюзивное видео
17.12.2021
09.12.2021