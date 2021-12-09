Путин поручил изучить способы отказа от обработки персональных данных

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о законодательных изменениях, которые позволят людям возражать против обработки их персональных данных. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

«Правительству РФ подготовить совместно с Банком России и представить предложения... О внесении в законодательство РФ изменений, в соответствии с которыми физическим лицам в определенных случаях будет предоставлена возможность распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными, а также возражать против обработки такой информации», — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 1 июня 2022 года.