Ценовую планку для налога на роскошные автомобили предложили поднять

Власти РФ обсуждают повышение ценовой планки для автомобилей, попадающих под налог на роскошь, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Владельцы транспортных средств из списка роскошных автомобилей платят в РФ транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Такой список на сайте Минпромторга обновляется каждый год в марте. Сейчас роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Однако цены на автомобили постоянно растут, этот список все расширяется. Так, в нынешнем году в него попала чешская Skoda, которая никогда не принадлежала к представителям премиального и люксового сегментов, с моделью Kodiaq в топовом исполнении, которая оказалась дороже 3 млн по итогам прошлого года.

«Да, обсуждаем, чтобы справедливость была», — сказал Мантуров отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос повышения ценовой планки для автомобилей, попадающих под налог на роскошь.

Планка в 3 млн рублей была установлена еще в 2014 году. Тем временем, по данным «Автостата», средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» весной направила письмо в Минпромторг РФ с просьбой рассмотреть возможность увеличения пороговой планки стоимости автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь». Дилеры предлагают поднять базовый диапазон с 3—5 млн до 5—7 млн рублей.