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​Суд отклонил иск АСВ к экс-руководству страховой компании «Ангара» на 1,85 млрд рублей

19.12.2021 11:09
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Источник
РАПСИ

Арбитражный суд Иркутской области отклонил иск Агентства по страхованию вкладов о привлечении контролировавших страховую компанию «Ангара» лиц к гражданско-правовой ответственности и взыскании с них 1,85 млрд рублей убытков, говорится в определении суда.

В качестве ответчиков по делу заявлены три физических лица, а также ООО «Экспертно-Финансовая инвестиционная компания» и АО «Страховая компания «ОПОРА».

Областной арбитражный суд 29 июля 2019 года признал страховую компанию «Ангара» несостоятельной (банкротом), в отношении нее было открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

В ходе процедуры банкротства установлено, что контролировавшими страховую организацию лицами совершались действия по существенному увеличению объема обязательств ООО «СК «Ангара» в отсутствие встречного предоставления в виде реальной передачи активов, в результате которых страховщику были причинены убытки.

Указанные обстоятельства, по мнению агентства, являются основанием для привлечения контролировавших страховую организацию лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков.

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