Все новости

​«СберСпасибо» предлагает новогодние скидки и бонусы

19.12.2021 19:36
5 280
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Программа лояльности «СберСпасибо» запустила ряд традиционных акций к Новому году. Как сообщила пресс-служба банка, спецпредложения помогут купить подарки с бонусами, пополнить запасы продуктов к праздничному столу, получить призы от партнеров программы, а также стать обладателем миллиона бонусов и/или миллиарда рублей.

В «СберМаркете» до 29 декабря 2021 года клиенты получат до 1 тыс. бонусов за первую покупку и 200 бонусов за все последующие заказы на сумму от 4 тыс. рублей по карте СберБанка и по промокоду NY2022 на сайте или в мобильном приложении «СберМаркета».

В «СберМегаМаркете» в обмен на 1 тыс. бонусов от «СберСпасибо» до 15 января 2022 года можно получить один из двух вариантов купона: со скидкой 1,5 тыс. рублей при последующей покупке на маркетплейсе от 3 тыс. рублей или скидкой 1 тыс. рублей при покупке от 2 тыс. рублей.

Акция с Mastercard — до 100% бонусами на АЗС: до 22 декабря 2021 года при оплате покупки от 1,5 тыс. рублей в категории «АЗС» картами Mastercard СберБанка, участникам «СберСпасибо» вернется до 100% бонусами. Кроме того, у клиентов есть шанс выиграть 100 тыс. бонусов.

Акция с «Бронницким ювелиром»: до 8 января 2022 года при покупках в розничных магазинах или на сайте «Бронницкого ювелира» клиентам вернется до 15% бонусами.

Акция с гипермаркетом «Карусель»: до 31 декабря 2021 года участники получат 7% бонусами при покупках по карте СберБанка на сумму от 4 тыс. рублей в гипермаркетах сети «Карусель».

Миллиард рублей от «Столото»: до 31 января 2022 года можно обменять 149 бонусов на промокод и принять участие в розыгрыше миллиарда рублей и других призов от «Столото».

Миллион бонусов в геймификации «Морской бой»: любой участник «СберСпасибо» может поностальгировать по хорошо знакомой игре из детства и сразиться за один миллион бонусов.

Акция с BAON: до 13 января 2022 года за оплату покупок картами «СберСпасибо» в сети магазинов BAON клиентам будет начислено до 7% от потраченной суммы бонусами.

Акция с «ЛитРес»: до 15 января 2022 года включительно при покупках по картам СберБанка в сервисе «ЛитРес» клиенты получат 15% бонусами от суммы покупки, три книги из новогодней подборки на выбор в подарок и скидку 25% на весь каталог электронных и аудиокниг.

Акция с Nespresso: до 31 января 2022 года клиенты получат 10% бонусами при первой покупке по карте СберБанка на сумму от 2 тыс. рублей в интернет-бутике Nespresso.

«СберПрайм»: до 9 января 2022 года в обмен на 299 бонусов можно оформить подписку «СберПрайм» на шесть месяцев.

Горячая линия

Логотип "СберБанка" Мария Александрова

Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
РСХБ изменил условия вклада «Доходный» и продлил акцию по накопительному счету «Моя выгода»