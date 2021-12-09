​«СберСпасибо» предлагает новогодние скидки и бонусы

Программа лояльности «СберСпасибо» запустила ряд традиционных акций к Новому году. Как сообщила пресс-служба банка, спецпредложения помогут купить подарки с бонусами, пополнить запасы продуктов к праздничному столу, получить призы от партнеров программы, а также стать обладателем миллиона бонусов и/или миллиарда рублей.



В «СберМаркете» до 29 декабря 2021 года клиенты получат до 1 тыс. бонусов за первую покупку и 200 бонусов за все последующие заказы на сумму от 4 тыс. рублей по карте СберБанка и по промокоду NY2022 на сайте или в мобильном приложении «СберМаркета».

В «СберМегаМаркете» в обмен на 1 тыс. бонусов от «СберСпасибо» до 15 января 2022 года можно получить один из двух вариантов купона: со скидкой 1,5 тыс. рублей при последующей покупке на маркетплейсе от 3 тыс. рублей или скидкой 1 тыс. рублей при покупке от 2 тыс. рублей.

Акция с Mastercard — до 100% бонусами на АЗС: до 22 декабря 2021 года при оплате покупки от 1,5 тыс. рублей в категории «АЗС» картами Mastercard СберБанка, участникам «СберСпасибо» вернется до 100% бонусами. Кроме того, у клиентов есть шанс выиграть 100 тыс. бонусов.

Акция с «Бронницким ювелиром»: до 8 января 2022 года при покупках в розничных магазинах или на сайте «Бронницкого ювелира» клиентам вернется до 15% бонусами.

Акция с гипермаркетом «Карусель»: до 31 декабря 2021 года участники получат 7% бонусами при покупках по карте СберБанка на сумму от 4 тыс. рублей в гипермаркетах сети «Карусель».

Миллиард рублей от «Столото»: до 31 января 2022 года можно обменять 149 бонусов на промокод и принять участие в розыгрыше миллиарда рублей и других призов от «Столото».

Миллион бонусов в геймификации «Морской бой»: любой участник «СберСпасибо» может поностальгировать по хорошо знакомой игре из детства и сразиться за один миллион бонусов.

Акция с BAON: до 13 января 2022 года за оплату покупок картами «СберСпасибо» в сети магазинов BAON клиентам будет начислено до 7% от потраченной суммы бонусами.

Акция с «ЛитРес»: до 15 января 2022 года включительно при покупках по картам СберБанка в сервисе «ЛитРес» клиенты получат 15% бонусами от суммы покупки, три книги из новогодней подборки на выбор в подарок и скидку 25% на весь каталог электронных и аудиокниг.

Акция с Nespresso: до 31 января 2022 года клиенты получат 10% бонусами при первой покупке по карте СберБанка на сумму от 2 тыс. рублей в интернет-бутике Nespresso.

«СберПрайм»: до 9 января 2022 года в обмен на 299 бонусов можно оформить подписку «СберПрайм» на шесть месяцев.