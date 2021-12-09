Финансист дал совет, как пережить рост цен на все подряд

Самый стратегически верный способ сократить размер последствий инфляции — начать больше зарабатывать. Но, к сожалению, в текущих экономических реалиях это случается крайне редко, поэтому нужно рассматривать другие способы, помимо поисков источников дополнительных доходов, рассказывает агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Во-первых, по словам эксперта, не стоит пренебрегать дисконтными, скидочными и накопительными картами — сейчас их можно не носить с собой, а просто отсканировать в «кошелек» смартфона и предъявлять на кассе в виде штрихкода на телефоне.

«В некоторых сетях достаточно просто назвать номер телефона, к которому привязана карта. Акционные скидки по ним могут доходить до 30%, а накопленными баллами, рублями или единицами с другим названием можно расплачиваться, закрывая до 100% чека. Таких программ много у продуктового ретейла, у продавцов топлива, у других сетевых магазинов», — пояснил финансист.

Во-вторых, стоит завести дневник покупок и трат, который наглядно покажет, что за неделю (месяц) было куплено лишнего и что можно из покупок исключить.



«По дорогостоящим покупкам, особенно импортных товаров, представляется, что они могут подорожать еще сильнее в следующем году, если в России начнется очередная волна девальвации, поэтому такие приобретения стоит рассматривать по мере необходимости. Если есть срочность и нет сбережений, но есть четкое понимание, что рассрочку или кредит можно будет спокойно закрыть за несколько месяцев без ущерба бюджету, то можно перекредитоваться. Если такой уверенности нет и нет срочности, то, конечно, лучше в долги не влезать», — уверен Коган.

Инструменты для сохранения сбережений лучше использовать самые простые — облигации крупных компаний — лидеров своих секторов, показывающих реальную прибыль. Собеседник агентства также советует посмотреть, какие отрасли сейчас чувствуют себя лучше остальных, и «прошерстить» облигации компаний из этих отраслей — недвижимость, микрокредиты, коллекторские агентства, из отраслей посильнее и постабильнее — продуктовый и непродуктовый ретейл, банковский сектор.

В любом случае найти долговые обязательства компаний с доходностью выше 8% годовых проблемы не составит, убежден специалист.

«Но всегда нужно иметь резерв денежных средств в кэше, если есть возможность что-то копить. В идеале он должен составлять хотя бы полугодовой заработок домохозяйства», — подытожил Коган.