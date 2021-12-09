Все новости

Мошенники стали выбирать жертв по хештегам в соцсетях

19.12.2021 10:13
3 359
2 Время прочтения: 3 минуты
Источник
Известия

Мошенники стали находить информацию о своих будущих жертвах через хештеги в социальных сетях, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов по информационной безопасности. По их словам, хештеги и метки в соцсетях — удобная подсказка для злоумышленников, а пользователи зачастую выкладывают информацию, которая может стать идеей для очередного сценария мошенничества.

«Преступники точечно используют индивидуальный сценарий, рассчитанный на конкретного человека, и при этом совмещают его с уже известными приемами банковского мошенничества. Это приводит к тому, что у такой двухходовки очень высокий уровень опасности», — говорит тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Золотухин.

Аналитик компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина напомнила, что злоумышленники следят за актуальной ситуацией с пандемией и быстро придумывают подходящие сценарии. Различные виды «ковидных выплат» и «эффективных лекарств», для получения которых нужно только назвать номер карты и ее код, выглядят очень привлекательно.

«Другие виды схем обычно связаны с ситуациями, требующими оперативного решения. Например, через несколько дней после того, как ваше фото с прогулки было размещено в соцсети, вам может прийти СМС с уведомлением о нарушении правил самоизоляции и ссылкой на оплату штрафа», — говорит аналитик.

Вероятность того, что в момент разговора вы вспомните, что озвучиваемая информация недавно публиковалась в соцсетях, очень мала, — отмечает Волгина. «Предположим, вы разместили в «Инстаграме» фото с недавно купленным автомобилем. Увидев данную информацию, злоумышленник может позвонить вам, представившись сотрудником страховой компании, и предложить «выгодный» вариант страхования. А далее перенаправит на фишинговый сайт, где будет поддельная форма оплаты», — сказала эксперт.

Желание делиться излишней информацией онлайн получило отдельное название — овершеринг. Любые данные, в том числе геолокация, также могут использоваться для правдоподобного сценария. Например, в разговоре мошенник упоминает места, где человек действительно бывал. «Или есть прецедент, когда семья выкладывает фотографии с заветного отпуска с подписью «Еще три дня в раю», а возвращаясь домой, видит пустую квартиру», — привел пример ведущий эксперт по информационной безопасности компании «КРОК» Виктор Рыжков.

Некоторые мошенники особо изощряются, выслеживая свою жертву и создавая эффект случайного знакомства, а после втираются в доверие, цепляя жертву по информации, которую узнали из личного аккаунта в соцсетях.

Были случаи, когда злоумышленники просто присваивали чужие данные: копировали штрихкод билета, который человек выкладывал в соцсетях, и проходили по нему на концерт вместо настоящего владельца, добавил руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко.

Для обеспечения личной безопасности в соцсетях, советует Сергей Золотухин, нужно соблюдать несколько простых правил: закрыть личный аккаунт, не добавлять в друзья незнакомых или непонятных людей, критично относиться к перепостам информации и не забывать, что в цифровом мире злоумышленники могут выдать себя за кого угодно. «Геолокацию лучше не выкладывать или же отмечать общую — «город Москва». В противном случае преступники могут найти точки выхода на вас — через любимую кофейню или тренажерный зал. Фотографии и сторис из квартиры также лучше скрыть. Они показывают мошенникам потенциальную добычу, позволяя оценить ваше финансовое состояние», — заключил Виктор Рыжков.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Эксперты предупредили о мощных DDoS-атаках из-за объединенных ботнетов
Исследование: об утечках данных сообщала только каждая пятая компания в РФ
В ВТБ дали рекомендации по защите от мошенников во время новогодних праздников
В Сети зафиксировали предновогодний бум фишинговых сайтов