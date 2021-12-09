​Граждане ЕАЭС смогут регистрироваться в качестве самозанятых через «Госуслуги»

Правительство РФ одобрило проект федерального закона, который предполагает возможность для граждан ЕАЭС подать заявление о регистрации в качестве самозанятых через портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте Кабмина.



Проектом акта устанавливается дополнительная возможность направления гражданами РФ и гражданами государств — членов ЕАЭС заявления о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Речь идет о проекте федерального закона, который вносит изменения в федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Он будет внесен в Госдуму.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим стал доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории такой налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

По данным ФНС, на 1 ноября в России насчитывалось 3,54 млн действующих индивидуальных предпринимателей. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков прогнозировал, что число самозанятых граждан в стране вырастет до 5—6 млн человек к 2024 году. По его словам, к 2030-му их количество может приблизиться к 10—11 млн.

