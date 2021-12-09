Швейцария экстрадировала российского бизнесмена Клюшина в США

Российский предприниматель Владислав Клюшин, которого обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов, в субботу был экстрадирован из Швейцарии в Соединенные Штаты, сообщается на сайте швейцарского Минюста.

Согласно сообщению, россиянина в Цюрихе передали американским полицейским, которые сопровождали его во время полета в США.

Российский бизнесмен Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии по экстрадиционному запросу США в марте. Американские власти обвиняют россиянина в крупных финансовых махинациях.

Как сообщила ранее РИА Новости официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Ингрид Райзер, его обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников.