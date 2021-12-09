Все новости

Швейцария экстрадировала российского бизнесмена Клюшина в США

19.12.2021 11:31
1 468
Время прочтения: 1 минута
Источник
Интерфакс

Российский предприниматель Владислав Клюшин, которого обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов, в субботу был экстрадирован из Швейцарии в Соединенные Штаты, сообщается на сайте швейцарского Минюста.

Согласно сообщению, россиянина в Цюрихе передали американским полицейским, которые сопровождали его во время полета в США.

Российский бизнесмен Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии по экстрадиционному запросу США в марте. Американские власти обвиняют россиянина в крупных финансовых махинациях.

Как сообщила ранее РИА Новости официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Ингрид Райзер, его обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
РСХБ изменил условия вклада «Доходный» и продлил акцию по накопительному счету «Моя выгода»