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Россияне смогут дистанционно встать на налоговый учет

19.12.2021 13:16
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Поправки в Налоговый кодекс позволят гражданам получить идентификационный номер налогоплательщика в электронном виде на портале государственных услуг. Сейчас для постановки на налоговый учет можно подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы, однако для получения свидетельства необходимо посещать налоговую инспекцию. После вступления в силу изменений в Налоговый кодекс этот процесс будет полностью переведен в электронный формат.

Законопроект, который депутаты Госдумы одобрили 17 декабря в первом чтении, предоставляет возможность подавать заявление на портале госуслуг с использованием электронной подписи физического лица. Налоговый орган в свою очередь сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учет в форме электронного документа.

«Единый портал государственных и муниципальных услуг стал важнейшим элементом национальной цифровой инфраструктуры. Перечень сервисов, которые можно получить дистанционно в одной точке, постоянно расширяется. Это избавляет граждан от необходимости стоять в живых очередях и упрощает оформление всевозможных документов и справок», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предполагается, что поправки вступят в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования соответствующего закона.

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