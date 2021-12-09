Россияне смогут дистанционно встать на налоговый учет

Поправки в Налоговый кодекс позволят гражданам получить идентификационный номер налогоплательщика в электронном виде на портале государственных услуг. Сейчас для постановки на налоговый учет можно подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы, однако для получения свидетельства необходимо посещать налоговую инспекцию. После вступления в силу изменений в Налоговый кодекс этот процесс будет полностью переведен в электронный формат.

Законопроект, который депутаты Госдумы одобрили 17 декабря в первом чтении, предоставляет возможность подавать заявление на портале госуслуг с использованием электронной подписи физического лица. Налоговый орган в свою очередь сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учет в форме электронного документа.

«Единый портал государственных и муниципальных услуг стал важнейшим элементом национальной цифровой инфраструктуры. Перечень сервисов, которые можно получить дистанционно в одной точке, постоянно расширяется. Это избавляет граждан от необходимости стоять в живых очередях и упрощает оформление всевозможных документов и справок», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Предполагается, что поправки вступят в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования соответствующего закона.