​«Лаборатория Касперского»: в 2022 году шифровальщики переключатся на Россию, станет больше атак на экосистемы

В 2022 году шифровальщики переключатся на российские компании, а количество атак на экосистемы возрастет, прогнозируют эксперты компании «Лаборатория Касперского», обозначившие основные тенденции в сфере кибербезопасности на следующий год.

«Число атак программ-шифровальщиков в мире снизится, поскольку из-за возросших рисков в связи с пристальным вниманием к таким инцидентам правоохранительных органов крупные банды прекратят работу. При этом часть операторов из распавшихся групп начнут более активно атаковать российские компании, а их небольшие «партнерские организации» будут прикрываться именами крупных групп и использовать старые образцы знаменитых шифровальщиков», — полагают эксперты.

Другой важный тренд, который прогнозируют специалисты, — рост числа атак на различные экосистемы, которые строят IT-компании и организации, работающие в сфере финансовых технологий. «Аудитория экосистем, объединяющих множество онлайн-сервисов, в том числе банковских, мобильных, связанных со здоровьем, продолжает расти, — многим удобно получать целый пул услуг на единой платформе. Злоумышленники не упустят возможность подобраться к данным, открывающим доступ к огромному количеству аккаунтов, где пользователи тратят деньги», — указывают в «Лаборатории Касперского».

Также эксперты высказывают предположение, что в 2022 году перестанут расти объемы телефонного мошенничества. Регуляторы и телекоммуникационные компании активно взаимодействуют по этому вопросу, разрабатывая и внедряя меры противодействия. Благодаря их усилиям такие сценарии атак по количеству выйдут на плато, считают в компании.

«Финансовая выгода остается ключевой целью злоумышленников, поэтому, если риски оказываются выше, они отказываются от одного вида атак в пользу другого. Участники киберпреступного сообщества отслеживают тренды и внимательно следят за тем, где люди предпочитают тратить деньги. Вот почему сегодня новой привлекательной мишенью для них становятся экосистемы, и мы ожидаем роста атак на них в следующем году», — говорит главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.