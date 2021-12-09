​Севергазбанк снизил ставки по ипотеке с господдержкой

Севергазбанк улучшил условия по программам с государственной поддержкой на приобретение квартир в строящихся домах, что сделает покупку жилья более доступной. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.



Так, процентная ставка по программе «Семейная ипотека» снижена до 4,7% годовых. Программа распространяется не только на приобретение квартиры в новостройках, но и для целей рефинансирования кредитов сторонних банков, выданных на приобретение строящегося жилья. «Семейная ипотека» реализуется с целью поддержки семей, в которых родился ребенок после 1 января 2018 года, или семей, где есть ребенок категории «инвалид».

Клиенты, которым в настоящий момент недоступна «Семейная ипотека», могут получить кредит на аналогичные цели по программе «Льготная ипотека». Процентная ставка при первоначальном взносе от 20% стоимости предмета ипотеки теперь составит 5,8% годовых. При меньшем взносе в размере от 15% до 20% ставка остается на прежнем уровне и составляет 6,25% годовых.