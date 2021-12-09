Рубль дешевеет, индекс Мосбиржи снижается на утренних торгах

Позиции рубля к доллару и евро слабеют на утренних торгах в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,455 рубля, что на 32,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на то же время стоил 83,7625 рубля (плюс 43,25 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,2775—74,5 рубля за доллар и 83,4275—83,805 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Индекс Мосбиржи на 8:13 мск теряет 0,96% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 687,41 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет внедрения утренней торговой сессии с 6:50 мск.