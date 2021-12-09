Маск объявил, что заплатит более 11 млрд долларов налогов

Предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем американских компаний Tesla и SpaceX, намерен в текущем году заплатить налоги в размере более 11 млрд долларов. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

«Для тех, кто интересуется: я выплачу более 11 млрд долларов налогов в этом году», — написал предприниматель.

Публикация в июне 2021 года порталом ProPublica данных о размере уплачиваемого американскими миллиардерами подоходного налога привела к призывам ввести налог на богатство и стала объектом расследования со стороны Службы внутренних доходов США. Как сообщил известный своими журналистскими расследованиями портал, подоходный налог, уплаченный в 2014—2018 годах богатейшими американцами, составляет всего несколько процентов от прироста их богатств в целом.

Состояние Маска увеличилось за пять лет на 13,9 млрд долларов, доходы достигли 1,52 млрд, а подоходный налог составил 455 млн долларов. Маск заплатил 3,27% налога от суммы, на которую выросло его состояние. Хотя с точки зрения закона к миллиардерам претензий нет, публикация таких сведений вызвала широкий общественный резонанс.