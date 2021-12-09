Минэкономразвития подготовило кодекс работы с малым бизнесом для больших компаний

Большие компании должны помогать малым в получении выгодных кредитов, выдавать им гранты, а также содействовать в продвижении товаров и услуг, пишут «Известия» со ссылкой на проект декларации о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами МСП, разработанный МЭР. Кроме того, документ предписывает большим организациям проводить семинары и мастер-классы для менеджеров малых фирм, делиться программным обеспечением и помогать в проведении НИОКР.

Отмечается, что декларация определит принципы взаимодействия больших компаний с малыми. По замыслу ведомства, крупные игроки могут содействовать мелким в нескольких важных областях: это доступ к финансированию, инфраструктуре и рынкам сбыта, модернизация производственных и административных процессов, развитие человеческого капитала.

Так, в министерстве считают, что крупные игроки могут облегчить доступ МСП к финансовым инструментам, а кроме того, по упрощенной процедуре оформлять им документы, необходимые для получения кредитов и займов, обучать собственников и руководителей малого бизнеса финансовой грамотности, выдавать гранты для развития производства и открытия собственного бизнеса, в том числе по франшизе. Одновременно большим компаниям стоит помогать малым улучшать качество продукции и услуг, например содействовать проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и выступать в качестве советников по внедрению инноваций.

Лента новостей В России готовятся обнародовать проекты взаимодействия крупных и малых предприятий Предполагается, что крупные компании будут поддерживать МСП в их доступе к закупкам, финансам и инфраструктуре. 17.12.2021 08:38

В части доступа к инфраструктуре ведомство предлагает крупным фирмам поделиться с малыми своими информационными сервисами и программным обеспечением, помогать им с продвижением товаров и услуг, а еще проводить тематические выставки-ярмарки с участием малого бизнеса. А в области доступа на рынки целесообразно организовать прозрачный, открытый и добросовестный закупочный процесс и консультировать МСП по вопросам участия в тендерах, говорится в декларации. Также для развития человеческого капитала большим компаниям предписывается проводить обучающие курсы для МСП по менеджменту, росту производительности труда и акселерационные программы по масштабированию бизнеса.

Декларация носит рекомендательный характер, однако Минэкономразвития планирует специальным образом оценивать те компании, которые к ней присоединятся. Предполагается, что такие фирмы будут отражать информацию о своем взаимодействии с МСП в ежегодной отчетности. При этом исходя из достижения показателей документа будет складываться итоговая оценка деятельности компаний, которая может использоваться для сравнения их между собой.

В МЭР заявили, что декларация разработана с участием всех крупнейших бизнес-объединений и согласована с ними. Так, в «Северстали» рассказали, что их партнеры могут оформить в СберБанке кредит на выгодных условиях для покупки металлопроката. Лимит на привлечение заемных средств варьируется от 3 млн до 5 млн рублей. При этом в компании не уточнили свое отношение к документу Минэкономразвития. В «ВЭБ.РФ» сообщили, что регулярно взаимодействуют с министерством в решении вопросов, связанных с поддержкой малых и средних предприятий и улучшением предпринимательского климата, однако заявили, что прокомментировать декларацию готовы после того, как документ к ним поступит.